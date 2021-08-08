شكرا لقرائتكم خبر عن تحسن حالة ياسمين عبد العزيز بعد شهر من المعاناة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل النجمة ياسمين عبد العزيز طريقها للشفاء والتعافي من أزمتها الصحية التي امتدت لشهر كامل، والتي يرجع سببها إلى إجرائها عملية "تكيس المبايض" بسبب وجود أكياس دهنية على المبيضين، وهو ما أدي إلي نقلها للمستشفي وتدهور حالتها، وخلال هذه الفترة سيطر علي جمهورها ومحبيها القلق والتوتر، وانهالت عليها الدعوات المتمنية لها الشفاء العاجل.

وصرح زوجها الفنان أحمد العوضي بخروجها من المستشفى وتحسن حالتها الصحية، كما أكد أنها ستستكمل علاجها داخل منزلها تحت ملاحظة الأطباء، وهو الخبر الذي أسعد وطمأن قلوب جمهورها بعد فترة قلق طويلة.

وبدأت أزمة النجمة ياسمين عبد العزيز يوم 11 يوليو الماضى ، حيث أجرت العملية الجراحية والتى تسببت فى مشاكل صحية لها مثل زيادة عدد ضربات النبض، ونقص الأكسجين فى الدم، وعلى أثرها احتجزت داخل غرفة العناية المركزة حتى تحسنت حالتها، إلا أن هذا التحسين كان يسير ببطئ بعض الشئ.

وكان النجم أحمد العوضى، زوج النجمة ياسمين عبد العزيز، أعلن فى وقت سابق من الشهر الماضى، عن دخولها المستشفى فى حالة خطيرة، ليطلق عشاق النجمة الدعوات لشفاء نجمتهم، ومع تتبع تفاصيل حالتها الصحية تم الكشف عن خطأ طبى تسبب فى تدهور حالتها الصحية، لكن بفضل دعوات محبيها تحسنت حالتها الصحية – بحسب ما أعلنه زوجها.

وأظهر النجم أحمد العوضي حبه الكبير لزوجته النجمة ياسمين عبد العزيز خلال فترة مرضها، حيث كان دائم الدعاء والتغزل فيها عبر حساباته الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي، والتي كان أخرها فيديو أهداه لها، تضمن صورًا لزوجته على أنغام أغنية لوائل كفورى، التي تحمل اسم "يا ويلي من حبه"، وما أن نشر الفيديو حتى توالت التعليقات عليه من قبل متابعيه ممن حرصوا على الدعاء لياسمين عبد العزيز من أجل التعافى من أزمتها الصحية وشفائها.