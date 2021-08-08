ننشر حقيقة القبض على المطرب المصري إيمان البحر درويش أو احتجازه

محمد الفلاح - الأحد 8 أغسطس 2021

تداولت بعض المواقع والحسابات الإلكترونية، أنباء عن القبض على المطرب المصري إيمان البحر درويش واحتجازه خلال الفترة الماضية.



وتبين أن إيمان البحر درويش لم يتم القبض عليه أو حتى احتجازه.

يذكر أن نقابة المهن الموسيقية المصرية، أصدرت بيانًا صحفيًا، أعلنت خلاله استنكارها لما فعله وقاله المطرب المصري إيمان البحر درويش في بث مباشر على صفحته بموقع فيسبوك، والإتيان بأفعال، وصفتها بأنها تحط من قدر أي فنان وموسيقي مصري، كما وصفت أسلوبه بالمشين.