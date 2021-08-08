جنازة دلال عبدالعزيز.. نجوم الفن في وداع "أميرة القلوب"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شارك عدد كبير من الفنانيين في جنازة دلال عبدالعزيز، وتشييع الجثمان لمثواه الأخير بمقابر الوفاء والأمل بمدينة نصر شرقي القاهرة.

وتوافد النجوم على مسجد المشير بمنطقة التجمع الخامس، ظهر الأحد، لأداء صلاة الجنازة، ووداع الفنانة دلال عبدالعزيز، ومن أبرزهم: شيرين، والمنتج أحمد السبكي، وإلهام شاهين، وهالة سرحان، ومحمد التاجي، ومحمد الشقنقيري، وميرفت أمين، وأشرف عبدالباقي، والدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين المصريين، وهاني رمزي، وشريف رمزي، والفنان الكبير رشوان توفيق، ولبلبة، وأحمد فهمي، وعمرو سعد، والمطرب الشعبي محمود الليثي، والمخرج عمر عبد العزيز، والفنانة التونسية درة وزوجها.







رحلت دلال عبدالعزيز، السبت 7 أغسطس، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، عن عمر ناهز 61 عاما.

وفي 30 أبريل الماضي، بدأ الفصل الحزين في حياة دلال عبدالعزيز، إذ أصيبت بفيروس كورونا، وأجبرها المرض على الابتعاد عن الأضواء، وبعد حوالي 100 يوم، فارقت عالمنا، تاركة بصمة إنسانية وفنية خالدة.

صور جنازة الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز























