صور جنازة دلال عبدالعزيز.. "الحزن ليه جلال يا جدع"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - خيم الحزن على جموع المشاركين في جنازة دلال عبدالعزيز، ظهر الأحد، من مسجد المشير بالتجمع الخامس في القاهرة.

وشارك في تشييع الجثمان إلى جوار الفنانتين دنيا وإيمي سمير غانم ابنتا الفنانة الراحلة، عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم: إلهام شاهين، ونهال عنبر، ومحمد الشقنقيري، ورشوان توفيق، وأشرف عبدالباقي، والإعلامية هالة سرحان والمنتج أحمد السبكي.





ففي 30 أبريل/نيسان 2021، أصيبت دلال عبدالعزيز، وزوجها سمير غانم بفيروس كورونا، وتم نقلهما للمستشفى، وتطورت حالة سمير غانم سريعًا، إذ تعطلت وظائف الكلى قبيل الوفاة.





ولم تستسلم "دلال" وقررت أن تتحدى الفيروس القاتل، وبعد حوالي 100 يوم انهارت مقاومتها، وهزمها فيروس كورونا، لتلحق بصديقتها المقربة، وحبيبها سمير غانم الذي وصفته كثيرًا بأنه مصدر بهجتها في الحياة.























