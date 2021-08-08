بالصور.. جثمان دلال عبدالعزيز إلى مثواه الأخير: "هنا يجتمع الأحبة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شُيع جثمان الفنانة المصرية دلال عبدالعزيز، ظهر الأحد، من مسجد المشير بالتجمع الخامس في القاهرة، ليوارى الثرى بمدافن الوفاء والأمل.





وشارك في تشييع الجثمان إلى جوار الفنانتين دنيا وإيمي سمير غانم ابنتا الفنانة الراحلة، عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم: إلهام شاهين، ونهال عنبر، ومحمد الشقنقيري، ورشوان توفيق، وأشرف عبدالباقي، والإعلامية هالة سرحان والمنتج أحمد السبكي.

ورافق الجثمان لحظة خروجه من المستشفى"دنيا وإيمي" اللتان حرصتا على إلقاء نظرة الوداع الأخيرة على والدتهما في سيارة الموتى، وتقبيلها.









وكان عدد من الفنانات من المقربات من "دلال" حرصن على حضور غسل وتكفين الراحلة، منهن الفنانة المعتزلة شمس البارودي والفنانة سهير البابلي إلى جانب صديقتها المقربة ميرفت أمين، التي انهارت ودخلت في نوبة بكاء مريرة لعلاقتها الوثيقة بالفنانة الراحلة، بحسب ما ذكرته صحيفة "المصري اليوم" المحلية.





وأعلن الإعلامي المصري رامي رضوان زوج الفنانة دنيا سمير غانم، السبت، وفاة الفنان المصرية دلال عبدالعزيز بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر ناهز 61 عاما.

وكتب رامي رضوان عبر حسابه على "فيسبوك": "أطيب وأحن قلب في الدنيا حبيبتي النجمة دلال عبدالعزيز ماحبتش تسيب حبيبها لوحده وراحت له الجنة، إنا لله وإنا إليه راجعون، أرجوكم قراءة الفاتحة والدعاء لهما".

ففي 30 أبريل/نيسان 2021، أصيبت دلال عبدالعزيز، وزوجها سمير غانم بفيروس كورونا، وتم نقلهما للمستشفى، وتطورت حالة سمير غانم سريعًا، إذ تعطلت وظائف الكلى قبيل الوفاة.

ولم تستسلم "دلال" وقررت أن تتحدى الفيروس القاتل، وبعد حوالي 100 يوم انهارت مقاومتها، وهزمها فيروس كورونا، لتلحق بصديقتها المقربة، وحبيبها سمير غانم الذي وصفته كثيرًا بأنه مصدر بهجتها في الحياة.

صور جنازة الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز



