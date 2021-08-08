شكرا لقرائتكم عازف غيتار للعربية.نت: كورونا ساعدتني لتنمية مهاراتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اشتهر العازف وحيد ممدوح، عازف الغيتار المصري، بأدائه المبهر وتقديمه للموسيقى العربية والشرقية بشكل متميز، وتوزيعته الموسيقية المختلفة والجديدة لأغاني كبار نجوم الطرب، حيث يحاول العازف في أعماله التأكيد على وجود الجيتار في الموسيقى الشرقية كآلة وترية.

في حديث لـ"العربية.نت" أشار العازف وحيد ممدوح أنه بدأ العزف على الجيتار في سن صغير، ‏وتدرج حتى عمل دراسات في كونسيرفتوار لندن، وتابع من حسن حظي وجود أحد أفراد العائلة ممن ساعدني في تَعلم أسس الجيتار، حتى أثناء المرحلة الدراسية الأساسية منذ أيام المدرسة كنت قد اجتزت مرحلة كبيرة من تعلم أسس الجيتار والتمكن من العزف عليه وبدأت العزف مع الفرقة المدرسية، مما دفعني لدراسة الموسيقى، ما ساعدني في تطوير مهاراتي، ثم ساهم العمل بشكل كبير.

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وأوضح العازف وحيد ممدوح، أن توقف العديد من العروض داخل وخارج البلاد في ظل فترة كورونا، والإغلاق العام الذي شهدته البلاد، ولكن مع طول فترة الإغلاق بدأ في نشر مقاطع موسيقية على وسائل التواصل الاجتماعي، وتابع "ساعدتني الكورونا بأنها وفرت لي وقتا أكثر لكي أتمكن من التمرين، وبدأت في تنمية مهاراتي من خلال التدريبات الأون لاين، مثل دراسة اللغات مثل اللغة الإسبانية، حاولت الاستفادة قدر الإمكان من هذه الفترة".

وعمل العازف وحيد ممدوح مع العديد من نجوم الوطن العربي في حفلاتهم الموسيقية مثل الفنانة الراحلة وردة الجزائرية، والفنان عمرو دياب، والفنانة شيرين عبد الوهاب، والفنان حسين الجسمي، والفنان وائل جسار، والفنانة ماجدة الرومي.

وقام بأول حفلاته للغيتار عام 2012 في الأردن بأسلوب العزف المنفرد finger style. . كما شارك العازف في يوم الموسيقى العالمية في مدينة أبوظبي عام 2014 .

كما قام العازف بتصوير فيديوهات بطريقة الفيديو كليب لعدد من أشهر الموسيقى العالمية وتمت عملية التصوير في واشنطن، إيطاليا، فرنسا، جزر المالديف ويعد وحيد ممدوح ‏عازف الجيتار الوحيد الذي قام بهذه الخطوة.

‏وشارك في مهرجان الموسيقى العربية في دوراته الـ 2017-2018-2019- 2020 وهو عازف الغيتار الوحيد الذي يشارك في المهرجان على مدار تاريخه.

‏حصل وحيد ممدوح على دبلوم الغيتار الكلاسيكي‏ من المجلس الأعلى للأكاديميات الملكية البريطانية للموسيقى. كما تم تكريمه من وزيرة الثقافة المصرية عام 2018 عن مجمل أعماله، كما شارك في مهرجان الشارقة للموسيقى العالمية عام 2018 .