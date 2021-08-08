شكرا لقرائتكم خبر عن وصول جثمان دلال عبد العزيز لمثواه الأخير بمقابر الوفاء والأمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل منذ قليل جثمان الفنانة دلال عبد العزيز لمثواه الأخير بمقابر الوفاء والأمل بعد أداء صلاة الجنازة عليه بمسجد المشير طنطاوى، ورافق الجثمان ابنتا الراحلة دنيا وإيمى سمير غانم وزوجيهما الإعلامى رامى رضوان والفنان حسن الرداد، وعدد من الفنانين

وتوافد عدد من الفنانين الي مسجد المشير طنطاوى، للمشاركة في أداء صلاة الجنازة على الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز وتشييع جثمانها لمثواه الأخير بمقابر الوفاء والأمل، منهم، عمرو سعد، هاني رمزي، نرمين الفقي، هنادي مهنا واحمد خالد صالح، منير مكرم، عايدة رياض، المخرج عمرو محمود ياسين، سمير صبري،

وسادت حالة كبيرة من الحزن على الوسط الفني وخارجه، بعد رحيل الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، عن عمر ناهز 61 عاما، بعد رقودها في المستشفى قرابة الـ 4 أشهر إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وتدهورت حالتها الصحية خلال هذه الفترة حتى أعلن زوج ابنتها الاعلامى رامى رضوان سلبية المسحة ولكن المضاعفات التي نتجت لديها بسبب الفيروس لم تتركها وأصبح لديها صعوبة في التنفس لترحل وتترك حزن كبير لدى جمهورها في الوطن العربى.

وقد نعى عشرات الفنانين والشخصيات العامة الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، داعين الله أن يتغمدها بواسع رحمته، ومشيدين بما قدمته من إبداع طوال مسيرتها الفنية التى قاربت أربعة عقود، وما عُرف عنها من إنسانية وحضور اجتماعى بالوسط الفنى، إذ كانت دائما إلى جانب زملائها فى كل المناسبات الاجتماعية والإنسانية.

يذكر ان الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز تخرجت في كلية الزراعة جامعة الزقازيق، جاءت الى القاهرة، وإكتشفها نور الدمرداش ثم عملت مع ثلاثي أضواء المسرح فى بداية تعارفها بالجمهور، حصلت على بكالوريوس من كلية الإعلام جامعة القاهرة وليسانس الآداب قسم اللغة الإنجليزية من كلية الآداب جامعة القاهرة بالإضافة إلى دبلومة في العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، وقدمت الكثير من الأعمال الناجحة فى المسرح والسينما والتلفزيون.