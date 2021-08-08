بالصور| نرمين الفقي ودرة وسمير صبري في جنازة دلال عبدالعزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- فريد قطب ومحمود عبدالناصر:

شهدت جنازة الفنانة دلال عبدالعزيز، حضور عدد كبير من نجوم الفن، ممن حرصوا على مواساة أسرتها، والمشاركة في وداعها إلى مثواها الأخير.

وكان من بين الحضور: الفنانة نرمين الفقي، الفنان أحمد زاهر وابنتيه ملك وليلى، الفنانة إلهام شاهين، الفنان إسلام إبراهيم، والفنانة شيرين، الفنانة إلهام شاهين، والمنتج أحمد السبكي والفنان محمد التاجي، الفنان عمرو محمود ياسين، الفنانة هند عاكف، الفنان أشرف عبدالباقي، الفنان أحمد فهمي.

كما تواجد الفنانة هنادي مهنا والفنان أحمد خالد صالح، المخرج رامي إمام، الفنانة نهال عنبر، الفنانة درة، الفنان سمير صبري، المنتج محمد حفظي، الدكتور خالد عبدالجليل، الفنان سامح الصريطي، الفنان منير مكرم، المخرج عمر عبدالعزيز، والفنانة إسعاد يونس، الفنانة عايدة رياض، الفنان رشوان توفيق، الفنانة ميرفت أمين.

دلال عبدالعزيز رحلت صباح السبت 7 أغسطس، بعد صراع مع تبعات فيروس كورونا، استمر نحو 3 أشهر.

جدير بالذكر أن الفنانة دلال عبدالعزيز عانت من فيروس كورونا قبل 3 أشهر تقريبا، وبعد إعلان تعافيها ظلت في المستشفى تعاني من تبعات الإصابة، وكان زوجها الفنان سمير غانم أصيب بكورونا في نفس وقت إصابتها ورحل عن عالمنا في مايو الماضي.