بالصور| أحمد زاهر وابنتاه ملك وليلى في جنازة دلال عبدالعزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- فريد قطب ومحمود عبدالناصر:

حضر الفنان أحمد زاهر، بصحبة ابنتيه ليلى وملك، جنازة الفنانة دلال عبدالعزيز، التي أقيمت في مسجد المشير بالتجمع الخامس.

وشهدت الجنازة حضور الفنان إسلام إبراهيم، والفنانة شيرين، الفنانة إلهام شاهين، والمنتج أحمد السبكي والفنان محمد التاجي.

دلال عبدالعزيز رحلت صباح السبت 7 أغسطس، بعد صراع مع تبعات فيروس كورونا، استمر نحو 3 أشهر.

جدير بالذكر أن الفنانة دلال عبدالعزيز عانت من فيروس كورونا قبل 3 أشهر تقريبا، وبعد إعلان تعافيها ظلت في المستشفى تعاني من تبعات الإصابة، وكان زوجها الفنان سمير غانم أصيب بكورونا في نفس وقت إصابتها ورحل عن عالمنا في مايو الماضي.