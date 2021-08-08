بالصور| رشوان توفيق في جنازة دلال عبد العزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- فريد قطب::

حضر الفنان الكبير رشوان توفيق جنازة الفنانة دلال عبد العزيز بمسجد المشير، رغم حالته الصحية.

وشارك توفيق في مراسم تشييع الجنازة، بمساعدة عدد من الأشخاص، الذين حرصوا على مرافقته.

وشهد مسجد المشير بالتجمع حالة من الزحام الشديد، إذ حرص على التواجد عدد كبير من نجوم الفن للمشاركة في وداع الفنانة دلال عبدالعزيز، وأداء صلاة الجنازة عليها.

وكان من بين الحضور الفنان إسلام إبراهيم، والفنانة شيرين، الفنانة إلهام شاهين، والمنتج أحمد السبكي والفنان محمد التاجي.

ومن المقرر أن يتم دفن دلال في مقابر الوفاء والأمل بمدينة نصر، وهي المقابر التي استقبلت جثمان زوجها الفنان سمير غانم في مايو الماضي.

دلال عبدالعزيز رحلت صباح السبت 7 أغسطس، بعد صراع مع تبعات فيروس كورونا، استمر نحو 3 أشهر.

جدير بالذكر أن الفنانة دلال عبدالعزيز عانت من فيروس كورونا قبل 3 أشهر تقريبا، وبعد إعلان تعافيها ظلت في المستشفى تعاني من تبعات الإصابة، وكان زوجها الفنان سمير غانم أصيب بكورونا في نفس وقت إصابتها ورحل عن عالمنا في مايو الماضي.

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