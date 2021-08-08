بالفيديو| انتهاء صلاة الجنازة على الفنانة دلال عبدالعزيز.. في طريقها للمقابر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- عبدالفتاح العجمي ومحمود عبدالناصر وفريد قطب:

أدى مشيعو جنازة الفنانة دلال عبدالعزيز، الصلاة على جثمانها قبل قليل، في مسجد المشير بالتجمع الخامس، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن، الذين حرصوا على مواساة أسرتها.

وحمل النعش الفنان حسن الرداد زوج ابنتها الفنانة إيمي سمير غانم، والمذيع رامي رضوان زوج ابنتها الفنانة دنيا سمير غانم، متجهين إلى السيارة المخصصة لنقل النعش، إلى مقابر غانم في الوفاء والأمل بمدينة نصر.

وكان من بين الحضور الفنان إسلام إبراهيم، والفنانة شيرين، الفنانة إلهام شاهين، والمنتج أحمد السبكي والفنان محمد التاجي.

دلال عبدالعزيز رحلت صباح السبت 7 أغسطس، بعد صراع مع تبعات فيروس كورونا، استمر نحو 3 أشهر.

جدير بالذكر أن الفنانة دلال عبدالعزيز عانت من فيروس كورونا قبل 3 أشهر تقريبا، وبعد إعلان تعافيها ظلت في المستشفى تعاني من تبعات الإصابة، وكان زوجها الفنان سمير غانم أصيب بكورونا في نفس وقت إصابتها ورحل عن عالمنا في مايو الماضي.