فن ومشاهير

بث مباشر| لحظات الوداع الأخير.. نجوم الفن يشيعون جثمان دلال عبدالعزيز

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- عبد الفتاح العجمي:

حالة من الزحام الشديد، شهدها مسجد المشير في التجمع الخامس، ومحيطه، إذ حرص على التواجد عدد كبير من نجوم الفن للمشاركة في وداع الفنانة دلال عبدالعزيز، وأداء صلاة الجنازة عليها.

وتواجدت كاميرا الخليج 365 لرصد، لحظات وداع جمهور وأسرة الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز "لايف".

وكان من بين الحضور الفنان إسلام إبراهيم، والفنانة شيرين، الفنانة إلهام شاهين، والمنتج أحمد السبكي والفنان محمد التاجي.

ومن المقرر أن يتم دفن دلال في مقابر الوفاء والأمل بمدينة نصر، وهي المقابر التي استقبلت جثمان زوجها الفنان سمير غانم في مايو الماضي

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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