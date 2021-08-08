بالفيديو| بدء صلاة الجنازة على دلال عبدالعزيز.. حمل نعشها حسن الرداد ورامي رضوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- عبدالفتاح العجمي:

بدأت، منذ قليل، صلاة الجنازة على الفنانة دلال عبدالعزيز، عقب وصول النعش الذي يحمل جثمانها لمسجد المشير في التجمع الخامس، يحمله الفنان حسن الرداد والمذيع رامي رضوان.

دلال عبدالعزيز رحلت صباح السبت 7 أغسطس، بعد صراع مع تبعات فيروس كورونا، استمر نحو 3 أشهر.

جدير بالذكر أن الفنانة دلال عبدالعزيز عانت من فيروس كورونا قبل 3 أشهر تقريبا، وبعد إعلان تعافيها ظلت في المستشفى تعاني من تبعات الإصابة، وكان زوجها الفنان سمير غانم أصيب بكورونا في نفس وقت إصابتها ورحل عن عالمنا في مايو الماضي.

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