جثمان دلال عبدالعزيز يصل لمسجد المشير استعدادا لأداء صلاة الجنازة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمود عبدالناصر وعبدالفتاح العجمي:

وصل قبل قليل، جثمان الفنانة دلال عبدالعزيز، لمسجد المشير في التجمع الخامس، استعدادا لأداء صلاة عليها، وسط حضور ابنتيها الفنانة دنيا سمير غانم وزوجها المذيع رامي رضوان، والفنانة إيمي سمير غانم وزوجها الفنان حسن الرداد.

وكان في انتظار الجثمان عدد كبير من نجوم الفن، ممن حرصوا على المشاركة في وداع دلال لمثواها الأخير، على أن يتم دفنها في مقابر الوفاء والأمل بمدينة نصر.

وكان من بين الحضور الفنان إسلام إبراهيم، والفنانة شيرين، الفنانة إلهام شاهين، والمنتج أحمد السبكي والفنان محمد التاجي.

ومن المقرر أن يتم دفن دلال في مقابر الوفاء والأمل بمدينة نصر، وهي المقابر التي استقبلت جثمان زوجها الفنان سمير غانم في مايو الماضي.

دلال عبدالعزيز رحلت صباح السبت 7 أغسطس، بعد صراع مع تبعات فيروس كورونا، استمر نحو 3 أشهر.

جدير بالذكر أن الفنانة دلال عبدالعزيز عانت من فيروس كورونا قبل 3 أشهر تقريبا، وبعد إعلان تعافيها ظلت في المستشفى تعاني من تبعات الإصابة، وكان زوجها الفنان سمير غانم أصيب بكورونا في نفس وقت إصابتها ورحل عن عالمنا في مايو الماضي.

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