بالفيديو: قط يفوز بالمواجهة أمام دب في الغابة ويدافع عن صاحبه

كتبت أسماء لمنور في الأحد 8 أغسطس 2021 01:11 مساءً - منذ 16 دقيقة

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو بمقطع فيديو لقيام قط بمواجهة دب في الغابة مدافعا عن صاحبه.

وأظهر الفيديو المنشور اتخاذ القط الأسود وضعية الهجوم منتظرا اقتراب الدب منه وسط الغابة، حيث أطلق القط أصواتا تحذيرية للدب بعدم الاقتراب أكثر من المكان.

وقال صاحب القط، إن القط “فاسيه” قام بحمايته من خطر الدب.

وأشار صاحب القط أن الدب حاول المواجهة وظهر ذلك جليا من خلال تحركاته الهجومية والتكتيكية لإخافة القط “فاسيا” لكن الأخير بقي واقفا وصامدا وتمكن من مواجهة الدب وإرغامه على الذهاب بعيدا.