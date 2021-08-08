ميسي ينهار بالبكاء: سأرحل

كتبت أسماء لمنور في الأحد 8 أغسطس 2021 01:11 مساءً - منذ 51 دقيقة

قال ليونيل ميسي إنه لم يكن يتخيل أنه سيغادر برشلونة. وظهر ميسي لآخر مرة داخل استاد كامب نو، في مؤتمر صحفي “وداعي” بعد تأكد رحيله من نادي برشلونة الإسباني. ودخل ميسي منهاراً والدموع تنهمر من عينيه، في المؤتمر الصحفي الوداعي، أمام حضور مكون من زملائه اللاعبين وعائلته.

وقال ميسي: “كنت مقتنعا أنني سأواصل في بيتي برشلونة، دائما وضعنا أولويتنا أنا وعائلتي أن نستمر هنا”. وأضاف: “بعد أكثر من 20 عاما أرحل أنا وعائلتي الكتالونيين الأرجنتيين، عشت كل هذه الأعوام كل هذه السنوات الرائعة، وعدت أبنائي وزوجتي أننا سنعود هنا يوما ما”.

واعتبر أن “هناك أشياء رائعة وأشياء سيئة عشتها هنا، ولكنها ساعدتني لأكون ما أنا عليه اليوم. لقد أعطيت كل شيء لقميص النادي منذ اليوم الأول”. وتابع: “سأرحل وأشكر دائما حب الناس، كنت أتمنى أنو أودع الفريق بشكل مختلف. لم أتخيل أبدا هذه اللحظة، كنت أحلم بالوداع على أرضية الملعب”.