أكثر دولة تتويجا بالميداليات الذهبية في أولمبياد طوكيو

كتبت أسماء لمنور في الأحد 8 أغسطس 2021 01:11 مساءً - تمكنت الولايات المتحدة الأمريكية من التربع على عرش الأولمبياد باعتبارها أكثر الدول الحاصلة على الميداليات الذهبية، بعد أن حققت ريمونتادا رائعة لتنتزع صدارة جدول ترتيب أولمبياد طوكيو 2020، بفارق ميدالية ذهبية عن الصين.

وكانت الصين تتصدر الترتيب، باعتبارها الحاصلة على أكبر عدد من الميداليات الذهبية، لكن أبطال الولايات المتحدة حولوا الدفة في اليوم الأخير للمنافسات، الذي أقيم، صباح اليوم الأحد.

وتمتلك الولايات المتحدة 112 ميدالية في رصيدها، بواقع 39 ميدالية ذهبية، و40 ميدالية فضية، و33 ميدالية برونزية.

أما الصين فقد حققت 88 ميدالية، منها: 38 ميدالية ذهبية، و32 فضية، 18 برونزية.

في المركز الثالث تأتي اليابان، برصيد 58 ميدالية، وسجلت 27 ميدالية ذهبية، و14 فضية، و17 برونزية.

وفازت الولايات المتحدة 3-صفر على البرازيل لتحصد ذهبية منافسات الكرة الطائرة للسيدات للمرة الأولى في تاريخها في أولمبياد طوكيو.

وجاءت نتيجة الأشواط 25-21 و25-20 و25-14 لتثأر أمريكا لخسارتها أمام البرازيل في النهائي في 2008 و2012.

كما أحرزت الولايات المتحدة ذهبية منافسات كرة السلة للسيدات بالأولمبياد للمرة السابعة على التوالي بعد الفوز 90- 75 على اليابان.

وكانت فرنسا نالت البرونزية بعد الفوز 91- 76 على صربيا أمس السبت.

ولم تخسر أمريكا الذهبية سوى ثلاث مرات منذ إدراج منافسات السيدات في أولمبياد مونتريال 1976.

كما فازت الولايات المتحدة 90- 75 على اليابان لتحرز ذهبية منافسات كرة السلة للسيدات.

وكانت فرنسا نالت البرونزية بعد الفوز على صربيا أمس السبت.

وفازت البريطانية لورين برايس على الصينية لي قيان لتحرز ذهبية وزن المتوسط بالملاكمة بأولمبياد طوكيو، يوم الأحد، وهو ما جعل أمريكا تتصدر جدول الميداليات.

ونالت لي الفضية فيما حصدت كل من الهولندية نوتشكا فونين والروسية زنفيرا محمداليفا الميدالية البرونزية بعد خسارتهما في الدور قبل النهائي.

من ناحية أخرى، بلغ إجمالي ميداليات العرب في أولمبياد طوكيو 2020، 18 ميدالية، بينها خمس ميداليات ذهبية.

وكان العدد الأكبر من الميداليات العربية، من نصيب مصر، برصيد 6 ميداليات، بين الذهبية والفضية والبرونزية.

لكن كفة قطر هي الأرجح لحصولها على ميداليتين ذهبيتين مقارنة بذهبية واحدة لمصر، وتأتي في الترتيب الـ40 في جدول الميداليات بين الدول المشاركة، ومصر في المركز الـ54.

