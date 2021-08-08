شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى كامل: مريت بفترة صعبة أنا وأسرتى بعد إصابتنا بكورونا والحمد لله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم مصطفى كامل، تفاصيل آخر تطورات حالته الصحية بعد خروجه هو وأسرته من مستشفى العجوزة بعد فترة صعبة عاشوها قائلاً في تصريحات لـ"الخليج 365": الحمد لله أصبحت بخير مقارنة بالفترة الماضية، وبدأت أتنفس بشكل جيد.

وأضاف أشكر كل من قام بالاطمئنان والاتصال بى في فترة تعبى مشيرًا إلى أنه يطلب من الجميع الدعاء له ولأسرته ويارب نعدى منها على خير، حيث إننا عشنا فترة صعبة جدًا أتمنى لا تتكرر والحمد لله على كل شىء، وربنا يحفظ الجميع.

وغادر مساء أمس مصطفى كامل وأسرته من مستشفى العجوزة بعد إصابتهم مؤخرًا بفيروس كورونا، وحاليًا يخضعون لبروتوكول العلاج في المنزل بعد فترة صعبة عاشوها وذلك بناء على طلب الأطباء.

ووجه مصطفى كامل الشكر والعرفان لوزارة الصحة المصرية لوزيرة الصحة، كما أتقدم بوافر الشكر والتحية لطاقم أطباء مستشفي العجوزة وطاقم التمريض والذين لن نستطيع أن نوفيهم حقهم بالكلام، ولا نملك إلا رفع أيادينا في الصلاة داعين الله أن يجزيهم عما قدموه لنا خير الجزاء، كما وجه الشكر لكل رجال الإعلام والصحافة على متابعة حالته ليلاً نهارًا.

وكان قد أصيب مؤخرًا النجم مصطفى كامل وأسرته بفيروس كورونا، حيث شملت الإصابة والدته وزوجته وابنته، وتواجد فى مستشفى العجوزة.

وطرح مؤخرًا النجم مصطفى كامل أحدث أغانيه والتي تحمل اسم "ضحكتى" وهى ثانى أغانى ألبومه الغنائى الجديد "وجع قلبى" وهى من كلماته وألحانه وتوزيع حسن سراج .

وتقول كلمات الاغنية :

يــالـــلـــى شــايــفــيــن ضـحــكـتــي دائــمــا تـلالـــــــــــي

يــالـــلــــى فـــاكـــريـــن إنـي سـاكـن بـــرج عــالـــــــــــي

أه يا ويلي لو دخلتوا حياتي مره شفتونى مالــــــي

انــــا حـــــــــد غــيــــر الـــلـــي انـتـو شــايـفينه بعينيكـــــم

وتـعــــبــت م الـتـــــمــثــيــــل عـــلــى نفسـي وعــلـيكـــــم

أيوه باين هلا هلا من بــره بــره وربنا عالم بحالي

مـــايغـــركـوش ضحكي قــولـــوا للــزمـــان يحكــى

هــيقولكم عـــنــــى شـفــــت العـــذاب الـــــوان

يــا قــلـبــــي يا خــزنـــه عــلــى ذكــريــات حـزنـــه

الجـــــــــــرح عـجــزنـا والفـــــرح كـــــان يا مكــان

انــــا مــــــن زمـــــان شــــجــــره بـتـتـحـــدى الخـــريــــف

لـــــو حــتــى كــــــان الــريــــح قـــوي وقـــاسـي وعنيـــف

لا بــحـــــــب أبــــــان مــكــســـور ولا ابداً ضعيـــف

انــــا كـــــــل يـــــوم مـــــــــع نـفــسـي بـتـكـلم بـصــــــوت

شـــايــــل هــمــــــوم لــــــو100جـبـــل شــالــهـم يمـــــوت

يــــاه ع الكـــتـــــــوم لــــــو يــوم صرخ يـزلــزل بيــــــوت

جدير بالذكر أن ألبوم "وجع قلبى" الذى يضم 8 أغنيات متنوعة كلها من كلماته ما عدا أغنية واحدة كتبها الشاعر هشام عبد الحليم، والألحان مصطفى كامل وحسن سراج وتيتو، والتوزيع باسم منير ومحسن السيد وتامر صقر وأحمد باريتون وحسن سراج وأغنية شعبية من توزيع إسلام ساسو.