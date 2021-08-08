شكرا لقرائتكم خبر عن 3 فنانات على خشبة المسرح لأول مرة.. أبرزهن داليا البحيري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعيش المسرح المصرى حالة انتعاشة فنية خلال هذه الفترة بعد تقديم عدد من العروض المسرحية على مسارح الدولة، بجانب العروض المسرحية من القطاع الخاص، ومن خلال هذا النشاط اتجه عدد من الفنانات للمسرح والذى يعد التجربة المسرحية الأولى لهم، واللاتى قررن خوضها وإثبات براعتهم في الأداء التمثيلى المسرحى.





داليا البحيرى

داليا البحيرى قررت خوض تجربة المسرح من خلال مسرحية "أبو العربى" مع النجم هانى رمزى، والتي تدور أحداثها حول أبو العربى الشخصية الشهيرة حيث يقع فى صدفة غريبة بأنه يشبه العالم الشهير هادى الفرماوى الذى اختفى منذ عدة سنوات الأمر الذى يجعل فكرى محامى هادى الفرماوى يستغل ذلك الشبه وإقناع أبو العربى بتنفيذ مهمة مستحيلة Mission Impossible فماذا سيحدث؟.





ميرهان حسين

فاجأت الفنانة ميرهان حسين الجمهور خلال شهر أغسطس الجارى، بخوض تجربة المسرح لأول مرة في حياتها من خلال مسرحية "شمسية وأربع كراسى" مع الفنانين أشرف عبد الباقى وأوس أوس ومحمد أنور ومحمد عبد الرحمن توتا، وتدور أحداث داخل كومباوند بالساحل الشمالى حيث يصل طرد غريب فى فيلا العائلة، ومعه تبدأ حالة من الصراعات، لكن فى ظل هذه الأحداث المتوترة يصل زكى "محمد عبد الرحمن" مدير بنك لزيارة العائلة، لتزداد الأمور تعقيدًا وتتابع سلسلة من المواقف المثيرة فى إطار كوميدى خفيف.





كارمن سليمان

أيام قليلة وتنطلق أولى تجارب المطربة كارمن سليمان المسرحية، من خلال مسرحية "ياما في الجراب يحاوى"، مع الفنان الكبير يحيى الفخرانى والمطرب محمد الشرنوبى، وتدور قصتها حول الشحات (يحيى الفخراني) الذي يتسول بصحبة ابنته من خلال الغناء في الشوارع، حيث يتولى الخليفة الحكم في سن صغيرة بعد مقتل أبيه، ويقع الخليفة في حب ابنة الشحات.