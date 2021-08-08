"فقدنا فنانة وإنسانة من طراز فريد".. هند صبري تنعي دلال عبد العزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

نعت النجمة التونسية هند صبري، الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز التي رحلت عن عالمنا يوم السبت بعد صراع مع المرض.

ونشرت صبري، صورة دلال مع ابنتيها دنيا وإيمي سمير غانم، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّقت: "إنّا لله وإنَا إليه راجعون.. فقدنا اليوم فنانة وإنسانة من طراز فريد لم تكن فقط نجمة قديرة لكنها كانت صاحبة واجب كما يقولون.. النجمة دلال عبدالعزيز.. لتلحق بزوجها النجم سمير غانم في الجنة بإذن الله.. دعواتي لبناتها دنيا وإيمي سمير غانم بالصبر وخالص عزائي لهما ولزوجيهما حسن الرداد ورامي رضوان".

دلال عبدالعزيز تخرجت في كلية الزراعة جامعة الزقازيق، ثم جاءت إلى القاهرة، واكتشفها المخرج الكبير نور الدمرداش ثم عملت مع ثلاثي أضواء المسرح في بداية تعارفها بالجمهور، حصلت على بكالوريوس من كلية الإعلام جامعة القاهرة وليسانس الآداب قسم اللغة الإنجليزية من كلية الآداب جامعة القاهرة، بالإضافة إلى دبلومة في العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة.

وشاركت دلال عبد العزيز خلال مشوارها الفني الطويل في العديد من الأفلام الناجحة ومنها: "أسرار البنات، عصافير النيل، كارما، بئر الخيانة، النوم في العسل، مبروك وبلبل، يا رب ولد، لا تراجع ولا استسلام، وآسف على الإزعاج"، وكان آخر أفلامها "أعز الولد" الذي عُرض هذا العام.

وغادرت عالمنا يوم السبت، الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، بعد صراع مع المرض منذ أصيبت بكورونا في 30 أبريل الماضي، عن عمر يناهز 61 عاما.

وتقام صلاة الجنازة على روح دلال عبدالعزيز يوم الأحد عقب صلاة الظهر بمسجد المشير بالتجمع الخامس، والعزاء في مدافن الأسرة بالوفاء والأمل بمدينة نصر.

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