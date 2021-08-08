فيديو.. إعلان مدهش لشركة طيران من أعلى “قمة بالعالم”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 8 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - بطريقة تحبس الأنفاس وأسلوب غير تقليدي من أعلى قمة مبنى سكني بالعالم، نشرت شركة طيران إماراتية إعلانا مدهشا.

ونشرت شركة طيران إماراتية، هذا الأسبوع، مقطع فيديو ترويجي من “قمة العالم” العمرانية، احتفالا بإزالة الإمارات من القائمة الحمراء لدخول المملكة المتحدة، ورفعها إلى القائمة الصفراء، المرتبطة بدخول البلاد بإجراءات أقل تعقيدا.

ووفقا للسلطات البريطانية، فإن الإمارات ستدخل القائمة الصفراء رسميا بحلول الرابعة من صباح يوم الأحد، 8 أغسطس، بتوقيت غرينتش.

وفي الفيديو، ظهرت سيدة مرتدية زي مضيفة طيران، خلال وقوفها على قمة برج خليفة في دبي، وهو الأعلى بين مباني العالم حتى اليوم، حاملة لافتات عبرت عن امتنان الإمارات للقرار البريطاني.

وقالت اللافتات التي أظهرتها المضيفة تباعا إن “نقل الإمارات إلى قائمة العنبر (الصفراء) البريطانية أشعرنا بأننا على قمة العالم”.

يبدو المقطع عاديا في بدايته، إلى أن تنتهي المضيفة من عرض ما تحمله من عبارات أمام الكاميرا الطائرة التي حلقت بعيدا عنها، لتُظهرها في مشهد يحبس الأنفاس كما لو كانت تقف على قمة العالم فعلا.

وبينما ظن البعض أن الفيديو مركب، أو تم تصويره باستخدام بعض الحيل البصرية، أكدت بطلته أن المقطع حقيقي، وأن دورها كان من أروع ما قامت به في حياتها المهنية.

وقالت المغامرة وبطلة القفز المظلي، نيكول سميث لودفيك، عبر حسابها على إنستغرام، إن “هذه، بلا شك، إحدى المغامرات الأكثر إدهاشا وإثارة التي قمت بها في حياتي”.

وتصنف الحكومة البريطانية أذونات دخول أراضيها وفقا لقوائم تتدرج ما بين الحمراء، والصفراء، والخضراء، بحسب الوضع الوبائي لبلد القدوم.

وعلى عكس القائمة الحمراء، تمنح القائمة الصفراء المسافرين ميزة الدخول إلى الأراضي البريطانية دون الحاجة للدفع والخضوع للحجر الصحي الحكومي في أحد الفنادق المعتمدة لدى الدولة لمدة 10 أيام.

وتطلب السلطات البريطانية من القادمين من دول القائمة الصفراء عزل أنفسهم لمدة 10 أيام منذ دخول الأراضي البريطانية، ومن الممكن تقليص تلك المدة لتصبح خمسة أيام لمن يُظهر نتيجة فحص سلبية لعدوى كورونا.

وتضم القائمة الصفراء عددا من الدول العربية، ومنها الجزائر، والعراق، والأردن، والكويت، ولبنان، وليبيا، والمغرب، والسعودية، وسوريا واليمن.

ومن المرتقب أن ترافق قطر والبحرين الإمارات بدخول القائمة في ذات التوقيت، بحلول الرابعة من صباح يوم الأحد، 8 أغسطس، بتوقيت غرينتش.