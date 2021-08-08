بيع صقر نادر في السعودية بـ”مبلغ خيالي”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 8 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

تم بيع صقر نادر بمبلغ تجاوز الـ70 ألف دولار، في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور بالسعودية.

وأشارت وكالة الأنباء السعودية إلى أن عملية بيع الصقر، تعتبر صفقة قياسية، وهو من إنتاج سعودي (حرّ من حرّ)، كما يعد الأغلى على مستوى مزارع الشرق الأوسط.

وكان الصقر القادم من مزرعة العرادي السعودية قد شهد منافسة قوية للظفر به، ويبلغ طوله 17 إنشا ونصف إنش، وعرضه 17 إنشا إلا ربع، ووزنه 1105 غرامات.

وأُرسي المزاد على الصقار السعودي متعب منير العيافي بمبلغ 270 ألف ريال (نحو 72 ألف دولار)، كاشفا أنه سيسميه “رغوان”، ويستهدف من خلاله خوض شوط مسابقة المزاين المخصص لصقور الإنتاج المحلي، والذي يمنح صاحب أجمل صقر جائزة قدرها 300 ألف ريال.

ونجح عدد من العلماء في إنتاج جيل جديد من الصقور من خلال عملية تهجين لأنواع مختلفة، مستفيدين من تطور علم البيولوجيا الجينية.

وتشارك في المزاد الذي ينظمه نادي الصقور السعودي بمدينة الرياض، مزارع إنتاج محلية وعالمية من 14 دولة، حيث حقق في يومه الأول حصيلة مبيعات بلغت 59 ألف دولار أمريكي، لقاء خمسة صقور شهدت تنافسا قويا للظفر بها لمزاياها التي تتسم بها، وندرة سلالاتها التي تنحدر منها.