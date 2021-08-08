إليسا ستغيب عن متابعيها: “تعبت”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 8 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

في خبر فاجأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أعلنت الفنانة اللبنانية إليسا أنها ستغيب عن مواقع التواصل لفترة بعدما تعبت من “بعض المتابعين الهبل”.

وكتبت: “صباح الخير أحبائي، رح غيب شوي عنكن وبرجعلكن بعد فترة لانو كتير تعبت أعصابي من القرف والهبل اللي موجود عا تويتر بس رح إشتقلكن كلكن كثير أكيد”.

وتفاعل المتابعين بشكل كبير مع المنشور طالبين منها ألّا تغيب عنهم لفترة طويلة ومؤكدين أنهم سيشتاقون إليها.

وأعربت إليسا في وقت سابق عن رغبتها بالتعاون مع الملحن المصري عزيز الشافعي في حسابها الخاص، فقد نشر متابع بحسابه الخاص تصريحاً لعزيز قال فيه: “إنشالله في تعاون مع إليسا قريباً”، فعلّق الشافعي على منشور المتابع قائلاً: “يارب إن شاء الله يحصل، دي حاجه تسعدني جدا جدا جدا”.