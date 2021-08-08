بالفيديو – قصي خولي بإطلالة جديدة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 8 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 8 - أغسطس - 2021 8:38 صباحًا

في ظل تحضيره لمسلسل “توتر عالي”، يشوّق الممثل السوري قصي خولي متابعيه لمعرفة الـ”look” لإطلالته المعتمدة بعدما عُلم أنه اضطر لتغيير بعض ملامحه.

وشارك قصي متابعيه عبر صفحته الخاصّة على موقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو خلال ممارسته للتمارين الرياضية، وبدا فيها بشكل مختلف جديد بشوارب عريضة وكثيفة ومن دون ذقن، تحضيراً لشخصيته الجديدة.

وكان واضحاً تغيّر ملامح وجهه، حيث ظهر بشكل مختلف وكأنه خضع بالفعل لعملية تعريض الحنك التجميلية المعروفة بعملية “التكساس”، وهو ما لاحظه عدد كبير من متابعيه.

يذكر أن العمل من فكرة وإشراف قصي نفسه كما ذكرنا وسيناريو وحوار بسيم الريس وإخراج سيف الدين سبيعي، ويتألف من عدة مواسم، وكل موسم يتألف من 7 حلقات.

ومن المقرر انطلاق تصويره خلال شهر أيلول المقبل، وستتنقل الكاميرا بين عدة أماكن في لبنان ومصر وأوروبا.