موعد ومكان جنازة الفنانة المصرية دلال عبدالعزيز

محمد الفلاح - الأحد 8 أغسطس 2021

كشف الإعلامي المصري رامي رضوان تفاصيل وموعد جنازة حماته الفنانة دلال عبدالعزيز، التي غيبها الموت، السبت، عن عمر يناهز الـ61 عاماً، بعد صراع مع فيروس كورونا.

