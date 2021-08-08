شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار في مصر اليوم الأحد (آخر تحديث) والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الأحد 8 أغسطس 2021

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأحد 8 أغسطس 2021، لدى البنوك وشركات الصرافة وماكينات الصراف الآلي.



وبقي متوسط سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري، عند نحو 15.65 جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع.

وبحسب "العين الإخبارية" كشف مسح للأسعار في 29 بنكا، استقر متوسط سعر الدولار عند نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، شملت بنوك مثل البنك التجاري الدولي CIB، وبنك HSBC، وبنك كريدي أجريكول، وبنك الكويت الوطني.

أظهرت شاشات بنك القاهرة، خلال التعاملات المبكرة من صباح الأحد، أعلى سعر صرف للدولار عند مستوى 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع، ويليه بنك الأهلي الكويتي عند مستوى 15.67 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سجل كلا من بنكي الأهلي المصري، وبنك مصر، أقل سعر صرف للدولار في مصر، خلال مستهل تعاملات الأحد، عند مستوى 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، ويليهما بنك الإسكندرية عند مستوى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

وأعلن البنك المركزي المصري، الأربعاء، ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية ليسجل 40.609 مليار دولار بنهاية يوليو/تموز، مقابل 40.584 مليار دولار بنهاية يونيو/حزيران الماضي، بارتفاع قدره 25 مليون دولار.

وفي يونيو/حزيران 2020 هبط الاحتياطي النقدي لمصر إلى 36 مليار دولار من أكثر من 45.5 مليار دولار بسبب التداعيات المالية لجائحة فيروس كورونا.

وفي وقت سابق، عدلت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، نظرتها المستقبلية للقطاع المصرفي المصري، من سلبية إلى مستقرة، مما يعكس النظرة المستقبلية المستقرة لبيئة التشغيل بالقطاع المصرفي المصري.

وقالت "فيتش"، إن التحسن في بيئة التشغيل، وتحسن السيولة بالعملات الأجنبية في البنوك المصرية، خففا الضغوط على التقييمات الائتمانية.

وبحسب التقرير الصادر عن الوكالة، فإن تحسن السيولة بالعملات الأجنبية، أسهم في استعادة ثقة المستثمرين.

وتابعت الوكالة، أن أهم عوامل تحسن السيولة كان زيادة حيازات الأجانب من سندات الخزانة المصرية إلى 29 مليار دولار في نهاية مايو/أيار الماضي، مقارنة بـ 10 مليارات دولار في نهاية يونيو/حزيران 2020.

كما تتوقع "فيتش" تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر إلى 6% في العام المالي 2022/2023، من 3% في السنة المالية 2021/2022.

سجل سعر اليورو في مصر، مطلع الأسبوع الحالي، لدى البنك المركزي المصري، نحو 18.52 جنيه للشراء، و18.65 جنيه للبيع، فيما جاء متوسط سعر صرف اليورو في مصر عند مستوى 18.51 جنيه للشراء، و18.64 جنيه للبيع، لدى البنك التجاري الدولي CIB، وبنك HSBC، وكريدي أجريكول.

وسجل بنك أبوظبي الأول أقل سعر صرف لليورو في مصر، عند مستوى 18.43 جنيه للشراء، و18.59 جنيه للبيع، يليه بنك الإسكندرية عن مستوى 18.43 جنيه للشراء، و18.63 جنيه للبيع.

وعن أعلى سعر صرف لليورو في مصر، أظهرت شاشات التداول لدى بنك القاهرة أعلى سعر صرف لليورو الأوروبي في مصر، عند مستوى 18.68 جنيه للشراء، و18.83 جنيه للبيع.

سجل سعر الريال السعودي في مصر، عند فتح تعاملات الأحد، لدى البنك المركزي المصري، نحو 4.14 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

وجاء متوسط سعر الريال السعودي في مصر، مع بداية تعاملات الأسبوع، عند مستوى 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، في بنوك الأهلي ومصر، والتجاري الدولي CIB.

وعن أعلى سعر صرف للريال السعودي في مصر، جاء عند بنك الكويت الوطني 4.16 جنيه، و4.20 جنيه، وهو السعر نفسه على شاشات البنك الأهلي الكويتي.

وسجل بنك أبوظبي التجاري أقل سعر صرف للريال السعودي في مصر، عند مستوى 4.07 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

وعن سعر الدرهم الإماراتي في مصر، اليوم الأحد، سجل لدى البنك المركزي المصري، نحو 4.26 جنيه للشراء، 4.28 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدينار الكويتي في مصر، الأحد، لدى البنك المركزي المصري، عند مستوى 52.04 جنيه للشراء، و52.44 جنيه للبيع.