شكرا لقرائتكم خبر عن بلقيس تحيى أولى حفلاتها فى القاهرة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى النجمة بلقيس، اليوم الأحد، حفلا غنائيا في أحد النوادي الرياضية، بمشاركة المطربين رامى صبرى وعمر كمال.

كما أعربت عن سعادتها بأحياء حفل غنائى في القاهرة، قائلة: "أولى حفلاتي هذا الصيف في القاهرة يوم 8 أغسطس مع النجوم رامي صبري وعمر كمال وحفلة مصرية عربية بامتياز".

وتستعد بلقيس، لإحياء حفل غنائي على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، بمصاحبة أوركسترا الفن بقيادة المايسترو أحمد طه في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الخميس الموافق 12 أغسطس.

وتعرضت بلقيس فتحى، لوعكة صحية استدعت دخولها الى المستشفى بشكل مفاجئ بسبب ميكروب في المعدة، كما تعرضت شقيقتها لنفس الأمر، وكشفت بلقيس عن طبيعة الوعكة الصحية من خلال فيديو على "سناب شات"، قائلة: "أسفة قلقتكوا كثيرا، شكرا على رسائلكم ومحاولت الاطمئنان على سواء بالرسائل أو الاتصال عليا".

وتابعت بلقيس: "أنا وشقيقتى أصيبنا بفيروس في المعدة تسبب في تعب شديد لنا، وروحن المستشفى وعملنا أشعة Avi، والحمد لله بقينا أفضل وانا حاليا في مرحلة التعافى التام".

وكشفت المطربة بلقيس، مؤخرا، عن سعادتها عن النجاح الكبير التى حققته أغنيتها الأخيرة "ممكن"، وهى الديو الغنائى المشترك بينها وبين المطرب العراقى سيف نبيل، ووصلت الأغنية لأكثر من 70 مليون مشاهدة فى أقل من شهر من طرحها على موقع يوتيوب.