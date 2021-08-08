ماذا قالت الفنانة المصرية إلهام شاهين ونبيلة عبيد في نعي دلال عبدالعزيز؟

محمد الفلاح - الأحد 8 أغسطس 2021

علقت الفنانة إلهام شاهين، على وفاه الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، مشددة على أن خبر وفاتها أمر لم يصدمها وحدها، ولكنه صدم جمهور محبيها ومتابعيها من مواطني مصر والدول العربية كافة، متابعة: "إحنا بنعزي مصر كلها والأمة العربية في وفاة فنانة غالية علينا كلنا".



وأضافت "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، على فضائية "الحياة"، أن الفنانة دلال كان يعشقها الجميع كما كانت طيبة وحنونة، وتقف بجانب كل من يقع في مشكلة أو يحدث له ضرر، إذ أنها كانت فنانة استثنائية لن تتكرر أبدا، وكنا دايما أقرب اتنين للفنانة نادية لطفي.

وأوضحت أن بينها وبين الفنان الراحلة دلال عبدالعزيز أشياء مشتركة، مضيفة: "فقدت فرد مهم في حياتي، وكانت إنسانة جدعة وكنت بلاقيها في كل المواقف الصعبة، ودايما كنت بحس إنها أم لكل الناس وصحابها وكل اللي حواليها، مش عارفة أقول إيه، الله يرحمها ويصبر قلب دنيا وايمي وقلبي معاهم جدا".

كما علقت الفنانة نبيلة عبيد، على وفاة الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز، مؤكدة أن خبر وفاة الفنانة مثّل لها صدمة كبرى وللوسط الفني كله، مشددة على أنها كانت جارتها، مضيفة :"دلال كانت خيرة وبتحب الناس وتعطف عليهم وقلبها كبير"، إذ أنها تعرف منها فترة كبيرة وكانتا جيرانا في سكن واحد، ودائمًا ما كانت تصعد لتجلس معها.

وأضافت "عبيد"، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "الحياة اليوم" أنها كانت تجلس مع دلال لفترات طويلة ويتسامرا في الشرفة لأوقات متأخرة من الليل، مشددة على أن وفاة الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، كان أمرا مؤثرة للغاية، لا سيما أنهما كانتا جيرانا.

وتابعت: "سألت جارتي علشان أنا في الساحل عن دلال وعرفت منها أنها توفيت"، مؤكدة أنها سألت جارتها عن معرفتها بوفاة سمير غانم، قالتلي لا هي معرفتش، ولكن أنا حاسه إن قلبها حاسس إنه مات، متابعة: "سمير كان مُخلص لفنه وأصحابه ومحبيه وأعماله، وكان صادق، عمري ما سمعته قال حاجة أو كلمة".

وكانت أصيبت الفنانة دلال عبد العزيز، البالغة من العمر 61 عاما بفيروس كورونا، أواخر شهر أبريل الماضي، ونقلت لمستشفى في التجمع الخامس، بينما نقل زوجها الراحل الفنان سمير غانم لمستشفى آخر في المهندسين، قبل أن يرحل متأثرا بإصابته بالفطر الأسود.

ولدت في قرية فرغان إحدى قرى ديرب نجم بمحافظة الشرقية، حاصلة على بكالوريوس كلية الزراعة جامعة الزقازيق، وحاصلة على بكالوريوس من كلية الإعلام جامعة القاهرة.