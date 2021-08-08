شكرا لقرائتكم خبر عن يوم تصوير وتنتهى ليلى علوى من "التاريخ السرى لكوثر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتربت النجمة ليلى علوى من انتهاء تصوير دورها فى فيلم "التاريخ السرى لكوثر" إذ يتبقى لها يوم واحد تصوير وتنتهى من مشاهدها كاملة، ويشاركها البطولة زينة، محسن محيى الدين، أحمد حاتم، إيناس كامل، فراس سعيد، عبد الرحيم حسن، ومن تأليف وإخراج محمد أمين.

ويعود المخرج محمد أمين إلى السينما بعد غياب 7 سنوات حيث قدم آخر أفلامه "فبراير الأسود" عام 2013 وقام ببطولته خالد صالح، طارق عبد العزيز، أمل رزق، ادوارد، سليمان عيد، ميار الغيطى، وذلك بعدما قدم أمين عددًا من الأفلام منها "بنتين من مصر" بطولة زينة وصبا مبارك، و"ليلة سقوط بغداد" بطولة أحمد عيد وبسمة، و"فيلم ثقافى" بطولة أحمد عيد وأحمد رزق وفتحى عبد الوهاب.

وتنتظر ليلى علوى عرض فيلم "قصة 200 جنيه" الذى تشارك فى بطولته برفقة عدد كبير من النجوم إذ يعتمد على البطولة الجماعية، وقالت ليلى عن العمل: "الفيلم مكتوب حلو قوى وفيه ممثلين عظماء وكل اللى بيشتغل حابب الفكرة وحابب السيناريو والحوار والمخرج والإنتاج".

"قصة 200 جنيه" من بطولة مجموعة كبيرة من النجوم، وعلى رأسهم إسعاد يونس، أحمد السقا، أحمد آدم، أحمد رزق، هانى رمزي، خالد الصاوي، آسر ياسين، بيومى فؤاد، نيللى كريم، ليلى علوي، غادة عادل، أحمد السعدني، طارق عبد العزيز، محمود حافظ، مى سليم، نيرمين زعزع، ملك قورة، نهى صالح، دينا فؤاد، محمد فراج، أحمد داود، محمد العريف، آيه قاسم، عمرو عبدالجليل من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج محمد أمين.

وكانت آخر أعمال ليلى علوى السينمائية فيلم "ماما حامل" وتدور أحداثه فى إطار كوميدى حول أسرة ليلى علوى المتزوجة من بيومى فؤاد ولديهما ابنان هما حمدى الميرغنى ومحمد سلام أحدهما طبيب والآخر مخرج إعلانات لا يريدان خوض تجربة الزواج رغم محاولات والديهما، ثم تفاجأ الأسرة بحمل ليلى علوى.