شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد عرض فيلم "فارس" لـ أحمد زاهر فى السينمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت الجهة المنتجة لفيلم "فارس"، تحديد موعد طرحه فى جميع دور العرض بالسينمات فى شهر نوفمبر المقبل، وفي حالة عدم وجود وقت مناسب سيتم تأجيله حتى موسم رأس السنة المقبلة، ويقوم ببطولة العمل الفتان أحمد زاهر والنجم حسين فهمى.

وتدور قصة فيلم "فارس" حول شخصية "فارس" الذى يجسده أحمد زاهر، وهو شاب بسيط من منطقة شعبية ولديه خلفية رياضية، لكن الظروف تجبره على مواجهة بطش رجال الأعمال رشيد السويفى الذي يجسده الفنان حسين فهمى، وتتوالى الأحداث في إطار تشويقى.

ويقدم زاهر ضمن أحداث العمل شخصية فارس، وهو عامل بنزينة ينتمي إلى طبقة اجتماعية فقيرة، ولكن بعد ذلك يدخل في العديد من الصراعات مع حسين فهمي الذي يجسد شخصية رجل أعمال شهير، بينما حسين فهمى يقدم ضمن أحداث فيلم "الفارس" شخصية رجل أعمال ثرى لكن لديه مشاكل نفسية تجعله يتصرف تصرفات غير سوية، ويدخل فى صراعات مع فارس.

فيلم "فارس" بطولة أحمد زاهر، حسين فهمى، إيمان العاصى، نهال عنبر، أحمد صفوت، ملك أحمد زاهر، وعابد عنان، واللبنانية باميلا الكيك، وضيف الشرف صلاح عبد الله، وتدور أحداث الفيلم في اطار اجتماعى أكشن تشويقى، تأليف حسام موسى، وإنتاج أيمن يوسف، وإخراج رؤوف عبد العزيز.