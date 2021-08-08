"راحت حبيبتي".. أحمد سعد ينعي دلال عبد العزيز بهذه الأغنية (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

نعى النجم أحمد سعد، الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز التي رحلت عن عالمنا يوم السبت بعد صراع مع المرض.

ونشر سعد، عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، مقطع فيديو يجمع دلال عبد العزيز "عطية" وشقيقه عمرو سعد "سرية" من مسلسل "ملوك الجدعنة" في رمضان 2021.

الفيديو يشهد موت "عطية" في المسلسل، مصحوبا بمقطع من أغنيته "راحت حبيبتي" من ألحانه، وكلمات الشاعر عبدالله حسن، وتوزيع وميكس وماستر طه الحكيم، وتقول كلماتها: "راحت حبيبتي أنا، يا رب صبرني، يامّا تسيبيني كده، للدنيا تكسرني".

وعلّق سعد: "إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون.. رحم الله الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز.. خالص التعازي لأسرتها".

دلال عبدالعزيز تخرجت في كلية الزراعة جامعة الزقازيق، ثم جاءت إلى القاهرة، واكتشفها المخرج الكبير نور الدمرداش ثم عملت مع ثلاثي أضواء المسرح في بداية تعارفها بالجمهور، حصلت على بكالوريوس من كلية الإعلام جامعة القاهرة وليسانس الآداب قسم اللغة الإنجليزية من كلية الآداب جامعة القاهرة، بالإضافة إلى دبلومة في العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة.

وشاركت دلال عبد العزيز خلال مشوارها الفني الطويل في العديد من الأفلام الناجحة ومنها: "أسرار البنات، عصافير النيل، كارما، بئر الخيانة، النوم في العسل، مبروك وبلبل، يا رب ولد، لا تراجع ولا استسلام، وآسف على الإزعاج"، وكان آخر أفلامها "أعز الولد" الذي عُرض هذا العام.

وغادرت عالمنا يوم السبت 7 أغسطس، الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، بعد صراع مع المرض منذ أصيبت بكورونا في 30 أبريل الماضي، عن عمر يناهز 61 عاما.

وتقام صلاة الجنازة على روح دلال عبدالعزيز يوم الأحد 8 أغسطس، عقب صلاة الظهر بمسجد المشير بالتجمع الخامس، والعزاء في مدافن الأسرة بالوفاء والأمل بمدينة نصر.

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