شكرا لقرائتكم خبر عن حفل العندليب الأسمر على مسرح ساقية الصاوى.. 19 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم مسرح الساقية للعرائس بساقية الصاوى حفلاً غنائيًا للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ ، وذلك يوم 19 أغسطس فى تمام الساعة السابعة مساءً، مع أخد جميع الإجراءات الإحترازية للحد من فيروس كورونا.

يأتى ذلك في إطار ما يقدمه مسرح الساقية للعرائس من حفلات غنائية ومسرحيات للأطفال بهدف الترويج لهذا النوع المميز من الفنون الذي يجذب الكبار قبل الصغار.

تم إطلاق مسرح عرائس الساقية عام 2006 بمسرحية «الماسورة الكبيرة» للمهندس محمد عبدالمنعم الصاوى، كما تتشرف الساقية بعرض حفل سيدة الغناء العربى أم كلثوم بفرقتها الكاملة من خلال مسرح العرائس، وهو مشروع «أم كلثوم تعود من جديد» ويقدم عرضًا شهريًّا في الخميس الأول من كل شهر.

يذكر أن آخر حفلات مسرح العرائس كان حفلين غنائين يوم الخميس الماضى الموافق 5 أغسطس لكوكب الشرق أم كلثوم فى السادسة مساء والثامنة مساء وقاد الفريق المهندس محمد الصاوى وقام بتحريك عروسة أم كلثوم وقدمت فيه أغنيتين هما " دارت الأيام " أشعار مأمون الشناوى والحان محمد عبد الوهاب ، وغنتها أم كلثوم عام 1970، وكانت رابع تعاون بينها وبين مأمون الشناوى ، أما الأغنية الثانية هى "أنت عمرى" تأليف الشاعر أحمد شفيق كامل ، ألحان محمد عبد الوهاب وسميت بلقاء السحاب لأنها كانت أول تعاون فنى بين أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب وغنتها أم كلثوم عام 1946.