شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة هلال يحيى حفلا غنائيًا بالإسماعيلية اليوم.. الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم حمادة هلال حفلاً موسيقيًا اليوم الأحد بالإسماعيلية، ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل أشهر أغنياته وآخرها "أم أحمد".

وكانت آخر أعمال النجم حمادة هلال أغنية "أم أحمد" التي أعرب عن سعادته برد الفعل الإيجابى فور طرح الأغنية، وأشار حمادة في تصريحاته لـ"الخليج 365" إلى أن هذه الأغنية يهديها لكل بيت داخله أم أحمد وعيديته لكل أم مصرية فى العيد، مؤكدًا أن هدفه هو إدخال البسمة على وجوه المصريين، كما يهديها أيضًا إلى كل الفئات العاملة فى مصر ويتمنى أن تنال إعجابهم.

وتابع حمادة هلال: "إحنا صورنا أغنية أم أحمد فى أماكن تصوير كثيرة فى الأحياء الشعبية والراقية لأننا بنتكلم على شغل كل شخص فى البلد، والكليب من إخراج أحمد أشرف وده ثانى تعاون بينا بعد أغنية أشرب شاى".