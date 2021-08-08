"الله يصبر دنيا وإيمي".. شيرين رضا تنعي دلال عبد العزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

نعت النجمة شيرين رضا، الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز التي رحلت عن عالمنا يوم السبت بعد صراع مع المرض.

ونشرت رضا، صورة دلال عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلّقت: "وداعاً النجمة الجميلة دلال عبدالعزيز.. الله يرحمك ويصبر دنيا وإيمي وأهلك وأحبابك وجمهورك".

دلال عبدالعزيز تخرجت في كلية الزراعة جامعة الزقازيق، ثم جاءت إلى القاهرة، واكتشفها المخرج الكبير نور الدمرداش ثم عملت مع ثلاثي أضواء المسرح في بداية تعارفها بالجمهور، حصلت على بكالوريوس من كلية الإعلام جامعة القاهرة وليسانس الآداب قسم اللغة الإنجليزية من كلية الآداب جامعة القاهرة، بالإضافة إلى دبلومة في العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة.

وشاركت دلال عبد العزيز خلال مشوارها الفني الطويل في العديد من الأفلام الناجحة ومنها: "أسرار البنات، عصافير النيل، كارما، بئر الخيانة، النوم في العسل، مبروك وبلبل، يا رب ولد، لا تراجع ولا استسلام، وآسف على الإزعاج"، وكان آخر أفلامها "أعز الولد" الذي عُرض هذا العام.

وغادرت عالمنا يوم السبت 7 أغسطس، الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، بعد صراع مع المرض منذ أصيبت بكورونا في 30 أبريل الماضي، عن عمر يناهز 61 عاما.

وتقام صلاة الجنازة على روح دلال عبدالعزيز يوم الأحد 8 أغسطس، عقب صلاة الظهر بمسجد المشير بالتجمع الخامس، والعزاء في مدافن الأسرة بالوفاء والأمل بمدينة نصر.

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