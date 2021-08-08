ايلي باسيل يكشف عن اسم رجل الاعمال الاماراتي زوج نجوى كرم.. فيديو

كتب امير فتحي في الأحد 8 أغسطس 2021 03:50 صباحاً - كشف الإعلامي اللبناني ايلي باسيل عن هوية زوج شمس الاغنية نجوى كرم المستقبلي والذي زعم أنه رجل الأعمال الإماراتي عمر الدهماني الذي يصغرها بـ 15 عام تقريباً، أما عن موعد الزفاف فسوف يكون بحسب تصريحات ايلي باسيل خلال شهر سبتمبر من العام الحالي.

ظهر ايلي باسيل في مقطع فيديو بثه على احد حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يطلق زغرودة قبل ان يكشف عن هوية عريس هيفاء وهبي.

وعمر الدهماني رجل اعمال اماراتي دخل الى المجال الفني مؤخرا من باب الهواية ثم من خلال شركة انتاج The Moment.

يذكر أن الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية كانت أول من تحدثت عن زواج نجوى كرم الجديد حيث أكدت أن نجوى ستدخل القفص الذهبي من شاب يعتبر من أهم الرجال وأنه ثري وله منصب كبير وأهمية في المجتمع تتفوق على أهمية نجوى كرم كما أنه أفضل بمراحل من طليقها متعهد الحفلات يوسف حرب.

يذكر أن نجوم كرم كانت متزوجة من متعهد الحفلات “يوسف حرب” منذ أكثر من 20 سنة ولم يستمر هذا الزواج سوى سنتين بسبب ضغوطات العائلة. وكانت نجوى والتي تنتمي للديانة المسيحية قد تزوجت من يوسف الذي هو من الديانة المسلمة، ووقفت بوجه عائلتها دفاعاً عن حب حياتها، إلا أن الثنائي انفصلا بسبب الضغوطات الكبيرة من عائلة الطرفين.