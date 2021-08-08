شكرا لقرائتكم خبر عن رامى مالك يكشف عن هوايته فى لعب التنس بمباراة مع صديقه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع ديلى ميل الإنجليزى عن استمتاع النجم رامى مالك ذي الأصول المصرية بممارسة هوايته الرياضية والممثلة في لعبة التنس مؤخرًا، مع أحد أصدقائه، وأكد التقرير أن رامى مالك الذى يلعب دور شرير بالجزء الأخير من سلسلة دانيال كريج بأفلام جيمس بوند أراد الاستمتاع بوقته رغم الحر الشديد الذى يضرب مدينة لوس أنجلوس ومارس لعبة التنس.



رامى مالك أثناء توجهه للعب مباراة تنس

من ناحية أخرى يعد فيلم The Little Things هو آخر أفلام الممثل الحائز على جائزة أوسكار أفضل ممثل فى وقت سابق رامى مالك، وحقق به نجاحاً كبيراً أثناء فترة عرضه بصحبة الممثل العالمى دينزل واشنطن.



رامى مالك وصديقه

وتدور أحداث فيلم The Little Things حول تتبع "ديك" نائب رئيس شرطة كاليفورنيا الذى يتعاون مع باكستر، الذى يعمل محقق في شرطة لوس أنجلوس، للقبض على قاتل متسلسل، ومن أهم مميزات ديك أنه يركز فى كل التفاصيل الصغيرة التى ستساعده فى التحايل على القواعد، حسبما نشر موقع "deadline".

ويضم فريق The Little Things أيضًا ناتالي موراليس وتيري كيني وكريس باور وجوريس جارسكي وإيزابيل أريزا ومايكل هيا.



رامى مالك

وحصل فيلم The Little Things الذى يجمع كلاً من النجمين دينزل واشنطن ورامى مالك ذى الأصول المصرية، ومن إخراج جون لى هانكوك، على تقييم سيئ حيث وصل إلى 47% من قبل 199 ناقد، و64% من قبل أكثر من 250 مشاهد، على موقع Rotten Tomatoes.