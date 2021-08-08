هذا الطفل أصبح فناناً شهيراً جداً.. تزوج 15 مرة ويلقبونة بالفنان الشهيد.. ركز في ملامحه وشاهد لتتأكد من هو ؟

كتب امير فتحي في الأحد 8 أغسطس 2021 02:46 صباحاً - تداولت مجموعة من الحسابات علي موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” صورة نادرة تعود إلى عمر الطفولة لفنان مصري شهير، حيث كان طفلاً في سنوات عمره الأولي تحتضنه الفنانة سوسن بدر، وتفاعل عدد كبير من جمهور ومتابعي الفنان مع تلك الصورة النادرة بشكلٍ لافت.

أنه النجم الشاب ” أحمد فلوكس ” الذي نشر عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” صورة له في طفولته برفقة النجمة المصرية سوسن بـدر، ووصفها بـ”الأم الروحية”. وكان فلوكس قد علّق على الصورة بأنه سعيد بالعمل مع سوسن ووصفها بأمه الروحية.

أحمد فلوكس مع سوسن بدر في كواليس تصوير أحد الأعمال الفنّية

هذا وقد كشف أحمد فلوكس عن عدد زيجاته منذ انفصاله عن زوجته الأولى وأم أبنائه قبل العودة إليها مجددًا. وقال إنه تزوج نحو 15 مرة خلال الفترة التي تلت انفصاله عن زوجته الأولى والتي امتدت لـ 12 عاما، وأرجع قراره في الزواج كثيرًا إلى الوحدة التي عانى منها طوال سنوات واعتباره أن وجود السيدة في المنزل هام للغاية إذ يعتمد عليها في مختلف الأمور”.

وأضاف فلوكس إلى أن قراراته في تلك الزيجات سريعة للغاية واطلق عليه زير نساء وقال معلقا على هذا اللقب “شرف لي أن يطلق علي زير نساء أفضل بكثير من أن يطلق علي زير رجال”.

هذا وقد تعرض «فلوكس» لحملات هجوم وتنمر عقب عرض «فيلم الممر» للمخرج شريف عرفة، وذلك رغم الإشادات الجماهيرية والنقدية التى انهالت عليه احتفاءًا بأدائه فى الفيلم، وتجسيده لدور الضابط المصرى الشجاع الذى لا يهاب الموت بكل واقعية.

وعن لقب الفنان الشهيد قال:” هذا يعكس نجاحى فى تجسيد الشخصية، وتركها لانطباع وتأثير كبير عند الناس، هذا فضلاً عن النجاح المدوى للفيلم جماهيرياً، ولكنى لا أدرى المعنى والمغزى من وراء مصطلح «الفنان الشهيد»”.

نشأته ودراسته وتعليمه

الاسم بالكامل هو أحمد فاروق توفيق صالح، وهو ابن الفنان فاروق فلوكس، والدته تركية، حب التمثيل لإعجابه الشديد بوالده الفنان، الذي حب الفن من صغر سنه، وصمم أن يعتمد على نفسه، ولم يعتمد على والدة بالوسط الفني، وحاول شق طريقه بنفسه، دخل جامعة القاهرة، والتحق بكلية الإعلام، وكانت حافز له للرؤيا الخارجية لمجال الفن .

أشترك في مسلسله الأول ، رجل في زمن العولمة عام 2002م ، ومسلسل يا ورد مين يشتريك عام 2004م ، وبعد مرور عام ، اشترك في مسلسل أحلام البنات ، ومسلسل المنادي ومسلسل اللي اختشوا مانو ، ومسائل عائلية جدا ، أما بداية ظهوره فعلا ، في وسط فنانين كبار بالعمل العظيم ، العندليب ، واثبت وجوده في هذا الكم من الممثلين .

بدايته الفنّية بالتمثيل

رغم تخرجه من كلية الإعلام لم يهتم بالعمل في الإعلام ، وهو كان مجرد دراسة لتأهيله لهدفة الأساسي منذ أن كان طفلا ، وهو التمثيل ومرافقة كل أحباءه في العمل ، ودخوله في العمل رويدا رويدا ، حتي يعبر عن نفسة بعيدًا عن وساطة الأب ، وبالفعل اثبت وجوده من أول عمل له ، واحتضان الفنانين له ، مع ترشيحه لأهم الأدوار ، ورشحه ذلك ملامحه الحادة والمصطحبة بالرجولة المصرية ، عند ترشيحه ، كان العمل الفني الذي شارك فيه ، مسلسل أنا قلبي دليلى .

أعمال أحمد فلوكس مسلسلات وأفلام ومسرحيات

الأفلام : الرواية – شقاوة – التشريفة – حليب قلبي – العين بالعين – أعز أصحاب – المحطة آكشن نيوز – شارع 18 – علاقات خاصة – الممر .

المسلسلات : الجماعة – المسافر – أنا قلبي دليل – ويطولوك ياليل – خاص جدا – البطانية – رمانة الميزان – أحمد اتجوز منى سيت كوم – قضية رأي عام – أولاد الشوارع – العندليب – مسائل عائلية – رجل من زمن العولمة .

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