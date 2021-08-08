شكرا لقرائتكم خبر عن "ناس وداسوا" أغنية تجمع محمد عدوية بمطرب الراب سداوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيام قليلة ويطرح النجم محمد عدوية أغنية "ناس وداسوا" التي تجمعه مع مطرب الراب سداوى، وتحمل عددًا من المفاجآت كعادة عدوية في أغانيه، خاصة أنها تحمل شكلا موسيقيا جديدا من خلال مزج موسيقى الراب بالطابع الشرقي.

وتقول كلمات الأغنية: "جابوا جابوا جابوا سيرتي.. قلبوا قلبوا بقوا ضدي، غلبوا عندي.. منهم زادت حيرتي.. ناس وداسوا بإفترا فى الرأس هموم متلتلة طب ليه يا دنيا مش كده".

وأعرب مؤخرًا محمد عدوية، في تصريحات خاصة لليوم السابع، عن سعادته البالغة وفخره في المشاركة بمبادرة حياة كريمة التي تعيد مقام القرية المصرية وتعيد الفرحة والبهجة إلى مواطنيها.

وأضاف أنه سعيد أيضا بهذا اليوم العالمي والتاريخي الذي يشهد إطلاق أكبر مشروع على مستوى العالم، باعتبار أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" هي المشروع الأضخم الذي لم تقم أي دولة في العالم في العصر الحديث بتنفيذه.

وأشار عدوية إلى أن المبادرة تستهدف توفير حياة لائقة بالبسطاء ودعمهم لتوفير احتياجاتهم وضمان معيشة كريمة لهم، وأن الدولة تحرص على رعاية هذه الفئات. وأكد عدوية أنه فخور بالرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ هذا المشروع العملاق ووصفه بالقائد العظيم.

وأدى النجم محمد عدوية، خلال فعاليات المؤتمر الأول للمشروع القومى "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصرى، أغنية تبرز النماذج الناجحة فى الدولة المصرية، من الأمهات العظام اللاتى تحدت المستحيل وأصبحن نموذجا ناجحا في المجتمع المصرى يحتذى بهن، مثل الأم نجاة عقيل، ومنى السيد، والسيدة نحمده، وغيرهن من النماذج الناجحة من شريفات مصر. وتضمنت كلمات الأغنية: "ألف سلام إلى الناس الطيبين.. الابتسامة دى تلقيها فين.. دول يتشالوا على الرأس والعين".