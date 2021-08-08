شكرا لقرائتكم خبر عن خروج صلاح عبد الله من المستشفى.. وابنته تؤكد: حالته مستقرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت دنيا ابنة الفنان الكبير صلاح عبدالله في تصريحات خاصة لليوم السابع أن والدها خرج من المستشفى اليوم بعد اجرائه عملية قسطرة وتركيب دعامة، والحمد لله حالته مستقرة، ويخضع للعلاج بناء على طلب الطبيب المعالج له، ومن المقرر تصوير عدد من أعماله خلال الفترة المقبلة بعد فترة الراحة.

وكشفت دنيا صلاح عبد الله أول أمس الخميس عن تفاصيل إصابة والدها صلاح عبد الله، بأزمة قلبية خلال الأيام الماضية، وقالت عبر حسابها بموقع فيس بوك: "سلامة قلبك يا روح القلب ونور الدنيا يا حبيبى يا بابا، أنا بطمن كل حبايب صاصا علشان لو فى أى خبر غلط نزل".

وأوضحت دنيا: "أول امبارح بليل بابا حس بألم فى الصدر وعلى طول رحنا المستشفى واللى حصل أزمة قلبية استدعت قسطرة فى القلب وتركيب دعامة والحالة استقرت، ألف حمد وشكر على كرم ربنا الكبير، وغادر الرعاية المركزة إلى غرفة وبإذن الله نخرج من المستشفى بكرة، والدكاترة طمنونا إنه يقدر يكمل تصوير بعد كام يوم راحة بإذن الله".

واختتمت دنيا: "دعواتكم لصاصا أبو قلب طيب.. وزى ما هو دايما بيقول بإذن الرحمن حالة وهتروح لحالها".