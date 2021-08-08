شكرا لقرائتكم خبر عن ما بين جيبة منتفخة وأكمام واسعة.. أسبوع الإطلالات الغريبة من ليدى جاجا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن المغنية العالمية تأثرت كثيرًا بدورها خلال أحدث الأفلام التي تقوم ببطولتها House of Gucci، والتي تلعب فيه شخصية مصممة أزياء، حيث ظهرت على مدار الأسبوع الماضى وهى تخطف الأنظار بأزياء مختلفة مثلما ظهر خلال أكثر من اطلالة لها بشوارع نيويورك.

وهى إطلالات ما بين كلاسيكية ورياضية حتى اختلفت جميعًا، كما حرصت ليدى جاجا فى أكثر من إطلالة على أن يكون تصميم الأحذية بكعب مرتفع بصورة كبيرة مثلما يظهر خلال الصور التالية التي تعكس اختلاف إطلالات ليدى جاجا.



ليدى جاجا واطلالة كلاسيكية

من ناحية أخرى قررت الشركة المنتجة للفيلم الإيطالى طرحهHouse of Gucciفى روما بإيطاليا يوم 3 ديسمبر المقبل، وهو بطولة النجمة العالمية ليدى جاجا، ومن إخراج ريدلى سكوت ويشارك النجم العالمى آل باتشينو فى العمل والذى يشكل عودته له فى السينما الإيطالية.



ليدى جاجا بشوارع نيويورك

وظهر العراب، في التريلر الرسمي لفيلم House of Gucci، بشكل مميز على عادته فى الدراما الإيطالية، حيث سيلعب دورا مميزا فى قصة اغتيال ماوريتسيو جوتشي، بجوار جاجا التي ستلعب دور زوجة ماوريتسيو السابقة التي اتهمت بقتله، وأدينت بتدابير الاغتيال بعد هجرها وزواجه من سيدة أصغر منها سنا، حيث قضت 18 عاما في السجن، وحصلت على لقب الأرملة السوداء قبل إطلاق سراحها في 2016



ليدى جاجا تظهر بزى رياضى

ونشرت جاجا مؤخرًا عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، صورا بمناسبة انتهاء فيلمها الجديد House Of Gucci ، وظهرت في الصور وهي تضرب ببضتيها قبضة مخرج الفيلم ريدلي سكوت، وفي الفيلم ستظهرالفائزة بجائزة الأوسكار بدور باتريسيا ريجياني، الزوجة السابقة لوريث جوتشي "ماوريتسيو جوتشي"، الذي تم توظيف قاتل محترف لقتله في منتصف التسعينيات.



ليدى جاجا فى واحدة من اطلالاتها

ويعتبر هذا الدور ثاني دور بطولة لـ ليدي جاجا منذ 2018 A Star Is Born ، حيث حصلت على ترشيح لجائزة الأوسكار لأفضل ممثلة.