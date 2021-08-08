شكرا لقرائتكم خبر عن عاشت فيه قبل احتراف الفن.. صور لمنزل أسرة دلال عبد العزيز بالزقازيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنا بحى يوسف بيك أحد احياء مدينة الزقازيق العريقة، عاشت الفنانة دلال عبد العزيز فترة الصبا هى أسرتها، حيث قال محمد صلاح نعمان، عمدة قرية فرغان مركز ديرب نجم، إن عمه عبد العزيز أفندى كما يلقبه الأهالى بالقرية، انتقل لهذا المنزل وعمل بالتربية والتعليم بمدرسة الزقازيق وتدرج حتى وصل لكبير مفتشين بالتعليم، وقضى أبناؤه الثلاثة وزوجته فترة طويلة بهذا المنزل حتى انتقلت دلال للقاهرة بعد إتمام تعليمها بكلية الزراعة جامعة الزقازيق .

وأضاف أنهم كانوا على تواصل دائما و كانت تزور القرية من الحين للآخر و فى المناسبات المختلفة، حتى أخر ايامها لم تتأخر عن زيارة القرية .

وتحولت صفحات التواصل الاجتماعى بالشرقية، إلى صفحات رثاء الفقيدة، لنعى الفقيدة، مؤكدين أن أسرتها تتمتع بالسمعة الطيبة وكذلك كان والدها مع جيرانه، وهى تعلمت الأصالة والكرم منه .