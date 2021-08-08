نهال عنبر تكشف سر "بركة القرآن الكريم" لـ دلال عبد العزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

نعت الفنانة نهال عنبر، الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز التي رحلت عن عالمنا يوم السبت بعد صراع مع المرض منذ إصابتها بـ كورونا في 30 أبريل الماضي.

وقالت عنبر، في مداخلة مع برنامج "تحت الشمس" عبر قناة "الشمس"، "ذكرياتي معاها كتير، جدعنة ووقوف جنب الناس، إنسانة مفيش زيّها، مفيش عزاء مرحتهوش، كانت تصحيني من النوم أروح معاها عزاء أو نزور مريض".

أضافت: "دلال كانت بتحب الناس أوي، وكانت حنينة على الناس بجد، في مواقف كتير ليها مع الغلابة، عمرها ما كانت بتتأخر عن أي مساعدة، وكانت تقولي هجيبلك من دنيا وإيمي فلوس كمان، كانت كريمة وجدعة، ورحيلها وجع قلوبنا".

تابعت: "إحنا كنا دايما بنعمل ختمة قرآن لأي حد مننا يتوفى، هي خلتنا نعمل حاجة لينا إحنا مش للراحلين اسمها (بركة القرآن الكريم)، وعملت جروب فيه مجموعة كبيرة من الفنانين منهم دنيا وإيمي، وكل واحد عليه جزء قرآن بحيث أننا نختم القرآن يوميا".

استكملت: "كانت أم عظيمة وزوجة عظيمة، وكانت بتخاف على أستاذ سمير أوي، وقلبي وجعني عليها أوي، ولكن هي في الآخر كانت تعبانة جدا، وربنا رحمها برحمته".

دلال عبدالعزيز تخرجت في كلية الزراعة جامعة الزقازيق، ثم جاءت إلى القاهرة، واكتشفها المخرج الكبير نور الدمرداش ثم عملت مع ثلاثي أضواء المسرح في بداية تعارفها بالجمهور، حصلت على بكالوريوس من كلية الإعلام جامعة القاهرة وليسانس الآداب قسم اللغة الإنجليزية من كلية الآداب جامعة القاهرة، بالإضافة إلى دبلومة في العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة.

وشاركت دلال عبد العزيز خلال مشوارها الفني الطويل في العديد من الأفلام الناجحة ومنها: "أسرار البنات، عصافير النيل، كارما، بئر الخيانة، النوم في العسل، مبروك وبلبل، يا رب ولد، لا تراجع ولا استسلام، وآسف على الإزعاج"، وكان آخر أفلامها "أعز الولد" الذي عُرض هذا العام.

وغادرت عالمنا يوم السبت، الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، بعد صراع مع المرض منذ أصيبت بكورونا في 30 أبريل الماضي، عن عمر يناهز 61 عاما.

وتقام صلاة الجنازة على روح دلال عبدالعزيز غدا عقب صلاة الظهر بمسجد المشير بالتجمع الخامس، والعزاء في مدافن الأسرة بالوفاء والأمل بمدينة نصر.

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