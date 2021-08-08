شكرا لقرائتكم خبر عن بوب أودينكيرك يطمئن جمهوره على حالته الصحية بعد نقله للمستشفى منذ أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم العالمي بوب أودينكيرك، على طمأنة جمهوره ومتابعيه في جميع أنحاء العالم، بعد تعرضه لوعكة صحية داخل عملية تصوير الموسم الثاني من مسلسله الشهير Better Call Saul منذ حوالي أسبوع وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج.

ونشر أودينكيرك، تغريدة عبر حسابه الشخصى بموقع تويتر، يمازح فيها جمهوره ويطمئنهم على حالته الصحية قائلا: "أنا أصبحت أفضل الآن، شكرا لكم أنا أحب الجميع".

وكشفت عدة تقارير أجنبية، منذ أيام، عن نقل النجم العالمي بوب أودينكيرك، إلى المستشفى بعد سقوطه، مغشيا عليه في كواليس تصوير مسلسله الجديد Better Call Saul، والذي يجسد فيه شخصية المحامي المحتال شاول جودمان.

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة فارايتي، فإن النجم صاحب الـ58 عاما، لم يكشف التقرير الخاص بحالته الصحية، وقال التقرير إنه غادر التصوير في نيومكسيكو بسيارة إسعاف لتلقي الرعاية الصحية.

ويصور المحامي المحتال شاول جودمان في مسلسل "Better Call Saul" الذى يعد استكمالاً لشخصيته في المسلسل الشهيرة "Breaking Bad"، ويسلط "Better Call Saul" الضوء على تحول الشخصية من جيمي ماكجيل ذي الميول الإجرامية إلى محامي الدفاع الجنائي شاول.

وترشح أودينكيرك عن دوره في "Better Call Saul" لجائزة جولدن جلوب لأفضل ممثل في مسلسل تليفزيوني درامي، وأربعة ترشيحات لجائزة إيمي لممثل رئيسي بارز في مسلسل درامي.