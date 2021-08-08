شكرا لقرائتكم خبر عن المهن التمثيلية تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد شركة تقدم دورات وتوهم المتدربين بإلحاقهم بالنقابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدمت نقابة المهن التمثيلية ببلاغ للنائب العام ضد شركة "سكوب كاستنج"، تتهمها فيه بتقديم دورات تدريبية للملتحقين بها، وتزعم أنها بعد انتهاء فترة الدورات التدريبية سوف تلحق المتدربين بنقابة المهن التمثيلية كأعضاء، مقابل الحصول على مبالغ مالية.

وجاء فى البلاغ الذى قدمه شعبان سعيد المحامى وكيلًا عن الدكتور أشرف ذكى نقيب المهن التمثيلية، أن النقابة لا تعترف سوى بأعضائها والحاصلين على تصاريح، والحاصلين على دوراتها التدريبية، ولم تعطى تصاريح لتلك الشركة لعمل مثل تلك الدورات.

وطالب البلاغ الذى حمل رقم 88444 سنة 2021 عرائض النائب العام، بفتح تحقيق مع القائمين على تلك الواقعة، وإحالتهم للمحاكمة الجنائية، لمعاقبتهم وفقًا لنص المادة 336 من قانون العقوبات.