شكرا لقرائتكم خبر عن صابر الرباعى يطرح ألبومه الجديد في شهر سبتمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطرح النجم التونسى صابر الرباعى ألبومه الجديد خلال الشهر المقبل، ويحمل عددا من الأغانى المتنوعة منها المصرية والتونسية، ويتعاون من خلاله مع عدد كبير من الموزعين والشعراء والملحنين منهم هانى عبدالكريم ووليد الغزالى ووليد سعد ومدين وكريم عبدالوهاب وعلى المولى وغيرهم.

وطرح مؤخرًا كل من صابر الرباعى وسعد لمجرد وريدوان، أغنية تريو تجمعهم سويا تحت عنوان "السهرة صباحى"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتي تم تصويرها كفيديو كليب، والأغنية كلمات وألحان بللغة العربية سليم عبد الله، أما كلمات الأغنية باللغة الإنجليزية RedOne & pat devine.

وطرح الفنان المغربى سعد لمجرد، مؤخرًا أغنية دينية بعنوان " نادي يا الله "، عبر قناته الرسمية على موقع اليوتيوب، والأغنية من كلمات زكرياء الحداني، ألحان رضوان الديري، ومن توزيع رشيد محمد على.

يذكر أن آخر أعمال الفنان صابر الرباعى كليب جديد بعنوان "المعطف"، والأغنية من كلمات كريم العراقى، وألحان الموسيقار طلال، وتوزيع موسيقى ميشال فاضل وإشراف عام خالد أبو منذر، والكليب من إخراج وليد ناصيف، وتم تصوير كليب "المعطف" فى بيروت، حيث استمر التصوير لمدة ثلاثة أيام استخدمت فيها.