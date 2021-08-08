شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عبد العزيز ناعيا دلال عبد العزيز: رحمها الله وأدخلها فسيح جناته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم كريم عبد العزيز، على تقديم واجب العزاء في وفاة النجمة القديرة دلال عبد العزيز، التي غادرت عالمنا صباح اليوم بعد تدهور حالتها الصحية، حيث نشر صورة للراحلة عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وكتب "البقاء والدوام لله الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، رحمه الله وادخلها فسيح جناته ولذويها الصبر والسلوان، نسألكم الدعاء وقراءة الفاتحة".



نعى كريم عبد العزيز

كان الفنان الراحل سمير غانم قد رحل عن عالمنا قبل أسابيع متأثرا بتداعيات الإصابة، بينما كابدت زوجته الفنانة دلال عبد العزيز متاعب صحية جراء تداعيات الإصابة بالفيروس وما تركه من آثار على الجهاز التنفسى والرئة.

ولدت الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز في قرية فرغان إحدى قرى ديرب نجم بمحافظة الشرقية، وهي حاصلة على بكالوريوس من كلية الزراعة جامعة الزقازيق وحاصلة بكالوريوس من كلية الإعلام جامعة القاهرة، كما حصلت على ليسانس الآداب قسم اللغة الإنجليزية من كلية الآداب جامعة القاهرة، وحصلت على دبلوم في العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة.