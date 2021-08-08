شكرا لقرائتكم خبر عن ذا روك يحتفل بنجاح فيلمه Jungle Cruise بأداء تمارين في الجيم.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم العالمي دواين جونسون، على مشاركة جمهوره ومتابعيه بمقطع فيديو جديد من داخل صالة الألعاب الرياضية وهو يخوض بعض التدريبات، ليشير بشكل غير مباشر إلى استعداداته من جديد بعد فترة تراخي عاشها خلال الفترة الأخيرة.

وظهر ذا روك، في الفيديو الذى نشره عبر حسابه الشخصى بموقع "إنستجرام"، وهو يخوض تدريبات عضلة "الدراع"، تزامنا مع عرض فيلمه Jungle Cruise الذى حقق نجاحا كبيرا.

وفى لقاء حصرى على قناة cbc، يحل أبطال فيلم Jungle Cruise، النجم العالمى دواين جونسون "ذا روك"، والنجمة العالمية إميلى بلانت، ضيفين على برنامج It’s Show time، الذي تقدمه الإعلاميتان مها الصغير ودينا حويدق، مساء غد الأحد، في تمام الساعة التاسعة مساء.

ويتحدث ذا روك وإميلي بلانت، خلال لقاء عبر الإنترنت، عن تفاصيل وكواليس تصوير الفيلم، وأسباب تأجيل طرحه لنحو عام كامل، حيث كان من المقرر أن يطرح فى 24 يوليو من العام الماضي 2020.



ذا روك في الجيم



ذا روك

يذكر أن its show time برنامج فني متخصص يركز علي صناعة الترفيه بمختلف صورها وأشكالها، وكل ما يحيط بها من أمور تجذب الجمهور وتدفعه لمتابعة كل أشكال الفنون.