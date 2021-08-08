شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق اسم وحيد حامد ولينين الرملى وسمير سيف على قاعات قصر السينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق المخرج هشام عطوة، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، على المقترح المقدم من الفنان تامر عبد المنعم مدير قصر السينما بإطلاق أسماء المبدعين وحيد حامد ولينين الرملى وسمير سيف ورمسيس مرزوق وعلى أبو شادى على قاعات ومسرح ومكتبة قصر السينما.

ورحلّ وحيد حامد عن عالمنا يوم 2 يناير الماضي، بعد أزمة صحية آلمت به دخل على أثرها أحد مستشفيات المهندسين، حتى توفى بعد أيام عن عمر ناهز 77 عامًا.

الكاتب الكبيرلينين الرملى من مواليد فى 18 أغسطس عام 1945 فى القاهرة، وهو خريج معهد الفنون المسرحية، بعد حصوله على بكالوريوس فى النقد الأدبى، تجاوز عدد أعماله 60 عملا، تعاون خلالها مع نجوم الكوميديا فى مصر بداية من فؤاد المهندس ومرورا بسمير غانم وعادل إمام ومحمد صبحى، ورحل فى فبراير 2020 .

سمير سيف واحد من أهم مخرجى السينما المصرية، الذين قدموا أعمالا شديدة التميز مع كبار النجوم، مثل "المشبوه"، للزعيم عادل إمام وسعاد حسنى، وبعد النجاح الكبير لهذا الفيلم قدم العديد من الأفلام المهمة للزعيم عادل إمام منها "النمر والأنثى" و"الهلفوت" و"احترس من الخط" و"شمس الزناتى"، وتعاون مع النجم الكبير الراحل محمود عبد العزيز فى فيلم "سوق المتعة"، ومع النجم الكبير الراحل أحمد زكى فى فيلم "معالى الوزير"، وتعاون مع النجم الكبير الراحل نور الشريف فى فيلمى "غريب فى بيتى" و"عيش الغراب.

رمسيس مرزوق عمل لسنوات عديدة مع كبار المخرجين وعلى رأسهم المخرج العالمي المصري يوسف شاهين، كما شارك في تصوير خمسة افلام ايطالية بمدينة السينما بروما (chine chatta) عام 1964 ، كما أسس جمعية شباب السينما وكان رئيسها وتتكون من مجموعة من النقاد وطلبة معهد السينما، اقتنت المكتبة القومية الفرنسية 40 لوحة من أعماله الفوتوغرافية عام 1970 ، واختارته السينما الفرنسية كأحد أساتذة الصورة في تاريخ السينما العالمية، وأقامت بانوراما لأعماله في متحف السينما بباريس،و أصدرت مكتبة الإسكندرية كتالوجًا عنه في عام 2018 ويضم مقالات نقدية لنقاد مصريين وعالميين.

على أبو شادى ناقد وباحث ومؤرخ سينمائي مصري، من مواليد عام 1946، حصل على ليسانس الآداب من جامعة عين شمس عام 1966، ثم على دبلوم الدراسات العليا من المعهد العالي للنقد الفني عام 1975، هو عضو بجمعية نقاد السينما المصريين منذ عام 1972، وعضو بجماعة السينما الجديدة منذ عام 1971 وعضو مجلس إدارتها، و شارك في العديد من لجان التحكيم في المهرجانات السينمائية المصرية والعربية ولجان التحكيم الدولية للإتحاد الدولي للنقاد (فيبريسي)، رأس تحرير مجلتي "سينما" و"الثقافة الجديدة"، وكتب لعشرات المطبوعات في مصر والعالم العربي، أعد عدد من أهم البرامج التلفزيونية المتخصصة في السينما مثل "ذاكرة السينما" و"سينما لا تكذب"، ترجم العديد من الدراسات والمقالات عن السينما، وتم ترجمة بعض أبحاثه ودراساته إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية، له أكثر من عشرين كتاب منشور من أبرزها "سحر السينما"، "كلاسيكيات السينما المصرية" ثلاثة أجزاء، "السينما والسياسة".