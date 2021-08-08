شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة لبلبة فى الساحل الشمالى بعد وفاة دلال عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة الكبيرة لبلبة، إنها تلقت خبر وفاة زميلتها وصديقتها الفنانة دلال عبد العزيز خلال تواجدها فى منطقة الساحل الشمالى، حيث تتواجد هناك مع الأسرة منذ أكثر من أسبوع وكذلك شقيقتها المقيمة فى أمريكا بشكل دائم، وتتواجد فى مصر هذه الأيام.

وأضافت لبلبة فى تصريحاتها لـ"الخليج 365"، أنها بمجرد علمها أتت مسرعة إلى القاهرة للمشاركة فى تشييع الجثمان غدا الأحد من مسجد المشير طنطاوى بمنطقة التجمع الخامس، موجهة حديثها لابنتى الراحلة دلال عبد العزيز، دنيا وإيمى: "إنا لله وإنا إليه راجعون، ربنا يصبركم ياحبايبى، ويجعل مثواها الجنة".

يذكر أن الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز توفيت صباح اليوم السبت عن عمر يناهز 61 عاما، بعد صراع مع توابع فيروس كورونا، استمر على مدار أكثر من 3 أشهر، على أن يتم تشييع جثمانها غدا الأحد بعد صلاة الظهر من مسجد المشير طنطاوى بمنطقة التجمع الخامس، ودفنها بمقابر الوفاء والأمل بمدينة نصر.