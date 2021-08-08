شكرا لقرائتكم خبر عن شريف دسوقى يحضر حفل بلاك تيما فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضر الفنان شريف دسوقى، حفل فرقة "بلاك تيما" الذى أقيم أمس بساقية الصاوى فى الزمالك بمناسبة عيد ميلاد الفرقة الـ 17، وظهر دسوقى فى الحفل على كرسيه المتحرك الذى ظهر به أيضًا فى مسرحية "ياما فى الجراب يا حاوى"

وقدم ثلاثى الفرقة أمير وبحر وعبده ، خلال الحفل باقة متنوعة من أغانيهم التى يعشقها جمهورهم مثل "بحار" و"كل مرة" و"إيه يعني" و"أخبار أهرام جمهورية" ومقتطفات من ألبومها الأخير "لون الكاكاو"، مع إعادة توزيع مجموعة من أغنياتها المعروفة .

كان الفنان شريف دسوقى قد قال فى تصريحات لليوم السابع، إنه تجاوز أصعب مراحل المرض، ويتبقى له مرحلة واحدة وأخيرة وهى تركيب الطرف الصناعى والتمرين على استخدامه، وذلك بعدما خضع لعملية بتر لجزء من ساقه اليسرى.

وفى سياق مختلف خطف النجم شريف دسوقى، الأنظار لحظة ظهوره بمسرحية "ياما فى الجراب يا حاوى"، مع النجم الكبير يحيى الفخراني، وإخراج مجدى الهواري، حيث تعد المشاركة الأولى له بعد أزمته الصحية التى تعرض لها منذ عدة أسابيع.

مسرحية "ياما فى الجراب ياحاوى" كانت تحمل سابقا اسم "ليلة من الف ليلة وليلة" من المقرر إعادتها مع مسرح القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، وذلك بعدما قدمها الفخرانى على خشبة المسرح القومى مع المخرج الراحل محسن حلمى وإنتاج البيت الفنى للمسرح على مدار 3 سنوات بداية من 2015.